Про це наголосили у Міністерстві оборони США. Там наголосили, що Альянс посилив свою оборону на східному фланзі.
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Напад Росії на Україну – історична загроза європейській безпеці
У відповідь на найбільш нагальну загрозу європейській безпеці після закінчення Другої світової війни ми разом із нашими союзниками швидко рухалися до подальшого об’єднання та зміцнення НАТО,
– йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, перекинули в Європу понад 20 тисяч військових. У відомстві наголошують, що НАТО як ніколи згуртоване, і зобов'язання США захищати кожен дюйм території союзників залишається непохитним.
"Через рік загарбницької війни, яку веде постійний член Ради Безпеки ООН, наші союзники та партнери по всьому світу є єдиними та рішучими. Безрозсудна незаконна війна Путіна – це не просто тотальний напад на суверенітет України та історична загроза європейській безпеці", – наголошують у Міноборони.
Західні партнери засуджують кровопролитну кампанію Кремля. Також вони захоплюються українським народом, який продемонстрував приголомшливу хоробрість, вправність і силу духу.
Сьогодні і кожного дня ми стоїмо поруч із мужніми українцями, які борються за захист своєї країни, і сумуємо разом із тими, хто втратив своїх близьких у жахливій і непотрібній Москві війні,
– йдеться у повідомленні.
Байден вказав на головні помилки Путіна
- Під час свого візиту до України президент США Джо Байден назвав головні помилки Владіміра Путіна. На думку американського лідера, російський диктатор вважав, що Україна слабка, а Захід розділений.
- Президент США вважає, що зараз Владімір Путін так не думає.