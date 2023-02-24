У роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Володимир Зеленський розпочав пресконференцію для ЗМІ.

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Зеленський про роботу українських дипломатів та ЗМІ

Глава держави наголосив, що не всі зможуть зрозуміти той біль, який пережили та переживають українці під час війни. Тому керівництво країни намагається донести всьому світові про те, що відбувається в Україні.

Невже обов'язково треба війна і втрати, війна і катування, війна і ґвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, аби люди оцінили наслідки цієї кривавої війни?

– наголосив президент.

Зеленський заявив, що думки російського керівництва "дещо хворі". Однак українські дипломати, журналісти намагаються донести правду всьому світові. "Але складно доносити тим, хто проти", – стверджує президент.

Очільник держави наголошує, що всі працюють над цим. Він зауважив, що 140 країна на Генасамблеї ООН підтримали українську формулу миру.

Україні потрібно робити кроки вперед на зустріч до країн африканського континенту. Я вважаю, що ми погано співпрацювали довгі-довгі роки. Це велика помилка, – додав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що Латинська Америка є дуже важливою. Зеленський хотів би організувати саміт з представниками цього континенту. Він також наголосив, що готовий виїхати з країни, аби бути присутнім особисто на цій зустрічі.

Хто не підтримав українську формулу миру