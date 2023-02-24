Про це під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 Канал. Він 24 лютого з нагоди роковин повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

Цікаво Британія не планує відправляти в Україну винищувачі у "короткостроковій перспективі", – Воллес

Польща готова навчати українських пілотів на F-16

Моравецький заявив, що Польща готова проводити навчання для українських пілотів на F-16.

Чи ми готові навчати українських пілотів для F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити в Польщі,

– зазначив польський прем'єр-міністр.

Водночас він додав, що це питання слід узгодити у ширшій коаліції, тобто разом із партнерами.

"Це дуже важливо, щоб українське небо зрештою було безпечним", – підсумував прем'єр.

Варто прочитати Перші польські Leopard – вже в Україні: скільки танків передасть Варшава найближчим часом

США можуть надати Україні винищувачі

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна може отримати винищувачі п'ятого покоління від США. За її словами, важливо зробити нашу державу обороноздатною після перемоги у війні. Це дозволить мінімізувати ризики того, що Росія наважиться наступати знову.

Однак варто розуміти, що винищувачі п'ятого покоління Україна отримає в майбутньому. Мовиться про довгострокову співпрацю та посилення нашого війська.

Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але ми також думаємо разом з українцями про українську армію майбутнього,

– підкреслила Нуланд.

За словами Нуланд, для стримування Росії та унеможливлення її нападу у майбутньому необхідні:

складна та стійка система ППО;

оборона кордонів;

кращі радари та завчасне попередження.

Тож винищувачі п'ятого покоління у цьому випадку можуть стати одним з елементів захисту та додаткового стримування ворога.

Важливо! Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк нещодавно назвав 5 речей, які необхідні Україні для перемоги у війні. Мовиться про багато снарядів великих калібрів, далекобійні ракети, безпілотники, бронетехніку та авіацію.