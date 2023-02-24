Про це під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє 24 канал. Він прибув до Києва 24 лютого.

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Перші польські Leopard – вже в Україні

Під час візиту Моравецького до Києва Україні передали перші 4 польські танки Leopard.

Сьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші 4 польські танки Leopard 2 A4. Це танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять лави на полі бою і прекрасно себе покажуть,

– заявив прем'єр Польщі.

За його словами, незабаром Варшава знову передасть Україні танки. Мовиться про 60 модернізованих танків PT-91.

"Ми спроможні передати танки швидко", – зазначив Моравецький.

Він додав, що польські інструктори перебувають "під величезним враженням" від того, як українські танкісти швидко навчаються.

Наразі Варшава переконує партнерів з ЄС та НАТО, аби вони так само передавали Україні Leopard 2. Польський прем'єр вручив Зеленському символічне підтвердження передачі танків, зауваживши, що його країна з успіхом будує "коаліцію кільканадцяти країн", які передаватимуть Україні ці машини.

Важливо! Моравецький також зазначив, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Проте таке рішення треба узгодити "в ширшій коаліції".

Зеленський підтвердив надання танків

Зеленський також розповів, що Україна отримала перші польські Leopard.

Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі,

– зазначив президент.

Він наголосив на важливості передачі Україні перших Leopard саме з Польщі та зазначив, що вони посилять оборону нашої країни.

За словами глави держави, Варшава є одним із фундаторів танкової коаліції для України.

"Ми зробимо все, щоб цей новий ранковий старт був потужним рухом. Дякую усім нашим партнерам, які долучилися вже або долучаться", – заявив Зеленський.

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Який танк стане базовим для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що саме німецький Leopard 2 стане базовим танком для воїнів ЗСУ.

Ми маємо британські Challenger 2, американські Abrams, німецькі Leopard 2. Але основною платформою будуть Leopard 2, бо їх є більше,

– наголосив міністр.

Він додав, що час покаже, який літак стане базовим в Україні. Станом на лютий 2023 року наші герої готові навчатися на:

американських F-16,

британських Eurofighter Typhoon,

шведських Gripen.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 каналу