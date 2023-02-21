Українські військові задоволені танками Leopard 2. Захисник, який наразі перебуває на навчанні, порівняв танки з автомобілем Mercedes.

Зверніть увагу Скільки Україні необхідно літаків для вдалого контрнаступу: прогноз Резнікова

Військовий зауважив, що саме Leopard 2 принесуть прорив у війні Росії з Україною.

Важливо, щоб ми використовували цю сучасну зброю з розумом, це принесе прорив, і ми зрештою переможемо, – заявив воїн журналістам.

Окрім того, захисників попросили оцінити, як німецькі танки відрізняються від радянських. Герой ЗСУ зауважив, що люди можуть уявити собі це як різницю між Mercedes і "Жигулями".

Який танк стане базовим для ЗСУ

Олексій Резніков заявив, що саме німецький Leopard 2 стане базовим танком для воїнів ЗСУ.

"Ми маємо британські Challenger 2, американські Abrams, німець Leopard 2. Але основною платформою будуть Leopard 2, бо їх є більше", – наголосив міністр оборони.

Окрім того, він додав, що час покаже, який літак стане базовим в Україні. Станом на лютий 2023 року українські герої готові навчатися на американських F-16, британських Eurofighter Typhoon та шведських Gripen.