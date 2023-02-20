Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону розповів, що базовим танком ЗСУ буде німецький Leopard 2, пише 24 Канал. Відповідну заяву Резніков зробив, коментуючи постачання Україні сучасних літаків.

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Резніков розповів про постачання літаків і танків

Він наголосив, що Україна отримає сучасні літаки, сказавши, що наразі відбуваються консультації на рівні президента, міністра оборони, військових, Генштабу ЗСУ тощо.

За словами Резнікова, наразі відкрите питання, коли буде оголошено рішення про передачу літаків. Міністр зазначив, що рішення оголосять, коли стане зрозуміло, яка авіаційна платформа буде базовою у Повітряних силах ЗСУ.

Він провів аналогію з постачанням Україні західних танків.

Ми маємо британські Challenger 2, американські Abrams, німець Leopard 2. Але основною платформою будуть Leopard 2, бо їх є більше,

– заявив Резніков.

Глава Міноборони додав, що час покаже, який буде базовий літак в Україні, зазначивши, що українські пілоти готові вчитися на американських F-16, британських Eurofighter Typhoon та шведських Gripen.

За словами Резнікова, тип винищувача, який отримає Україна, також залежить від того, скільки є вільних літаків, чи є запчастини, чи є до них системи обслуговування і найголовніше – зброя, якою вони будуть обладнані.

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