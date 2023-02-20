Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона рассказал, что базовым танком ВСУ будет немецкий Leopard 2, пишет 24 канал. Соответствующее заявление Резников сделал, комментируя поставки Украине современных самолетов. Смотрите также: Хищник на поле боя: как танки Leopard-2 будут уничтожать врага на фронте Резников рассказал о поставках самолетов и танков Он отметил, что Украина получит современные самолеты, сказав, что сейчас проходят консультации на уровне президента, министра обороны, военных, Генштаба ВСУ и т.д. По словам Резникова, открыт вопрос, когда будет объявлено решение о передаче самолетов. Министр отметил, что решение будет объявлено, когда станет понятно, какая авиационная платформа будет базовой в Воздушных силах ВСУ. Он провел аналогию со снабжением Украины западных танков. У нас есть британские Challenger 2, американские Abrams, немец Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше, – заявил Резников. Глава Минобороны добавил, что время покажет, каким будет базовый самолет в Украине, отметив, что украинские пилоты готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen. По словам Резникова, тип истребителя, который получит Украина, также зависит от того, сколько свободных самолетов, есть ли запчасти, есть ли к ним системы обслуживания и самое главное – оружие, которым они будут оборудованы. Украина получит танки Leopard 2: что известно Киев долго просил Германию о танках Leopard 2, в том числе о разрешении на их реэкспорт. В январе 2023 года немецкое правительство после некоторого промедления согласовало не только реэкспорт Leopard 2, но и пообещало выделить для Украины танки, которые есть на вооружении Германии. Глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна" сообщил, что восемь стран передадут Украине танки Leopard. Речь идет о Германии, Польше, Канаде, Португалии, Испании, Норвегии, Дании и Нидерландах. В Норвегии сообщили, что решили передать Украине 8 Leopard 2 и 4 танка специального назначения. Нидерланды и Дания заявили, что не будут поставлять Украину танки Leopard 2, а вместо этого оплатят их ремонт. В то же время, в Нидерландах подчеркнули, что не могут поставлять Украине Leopard 2, поскольку этих танков нет на балансе страны. Германия и Польша уже учат украинских защитников овладевать боевыми танками Leopard 2. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для Украины хотят собрать как минимум танковую бригаду, а то и несколько. Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что начавшееся учение украинских военных на Leopard 2 продлится примерно 6 – 8 недель. Следовательно, Украина может получить танки уже в конце марта.