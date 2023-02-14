Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания "Рамштайна", информирует 24 Канал. По его словам, еще несколько стран ведут работу по поставке Украине боеприпасов.

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Какие страны предоставят Украине Leopard

Так, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды займутся поставкой танков Leopard.

Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Глава Пентагона подчеркнул, что США, Германия и Нидерланды отправят Украине системы ПВО Patriot. А Франция и Италия – системы противовоздушной обороны SAMP/T.

По словам Остина, другие страны согласились помочь Украине в снабжении боеприпасами.

Отметим, когда именно окажут Украине эту помощь – пока неизвестно.

О чем будут говорить во время "Рамштайна"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что усилия участников девятого "Рамштайна" направлены на то, чтобы помочь ВСУ перехватить инициативу на поле боя.

В ходе встречи будут решаться вопросы предоставления дальнобойных ракет и западной боевой авиации. Украина надеется на повторение успеха с "танковой коалицией" и в этих областях.

Продолжается развитие "танковой коалиции". Украинские воины уже проходят подготовку по овладению западной бронетехникой и другими тренинговыми программами.

Для победы в Украине важна стабильность поддержки в вопросах логистики, обслуживания, ремонта техники, а также формирование запаса прочности по боеприпасам. Речь идет о реализации "военного шенгена".

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