Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство еще не приняло решение о предоставлении танков Украине. Одной из причин является то, что ее страна в несколько ином положении, чем остальные союзники нашей страны.

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Правительство Финляндии обсуждает этот вопрос

Санна Марин подчеркнула, что Финляндия уже оказала немало помощи Украине и будет продолжать это делать. Однако относительно танков правительство продолжает обсуждение и об их результатах проинформирует впоследствии.

Мы не сообщаем общественности о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им о том, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержанны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать,

– заявила Марин.

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что Финляндия в другом положении, в отличие от партнеров и вынуждена учитывать тот момент, что страна граничит с Россией. В то же время глава финского правительства подчеркнула, что поддерживает совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют европейскую оборонную промышленность. Это также защита Финляндии.

"Танковая коалиция" для Украины

После важных решений партнеров и союзников Украина получит десятки танков, в частности: