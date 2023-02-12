В Транспортном командовании Вооруженных сил США 30 января сообщили, что боевые машины пехоты Bradley отправились в Украину. Корабль отплыл из Северного Чарльстона в штате Южная Каролина.

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В Германию прибыли БМП Bradley для Украины

В пятницу, 10 февраля, в Германию прибыл корабль с военной помощью для Украины от Соединенных Штатов. В частности, на борту находились:

БМП Bradley,

ЗРК Avenger,

БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity разгрузили в Бремерхафене. Военная техника пока остается в порту, однако вскоре отправится на восток.

Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер недавно заметил, что обучение украинских военных на БМП Bradley будет проходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, в Баварии.

Обратите внимание! Силы обороны получат M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Это модификация, разработанная на основе опыта после войны в Ираке в 1991 году.

Смотрите фото из порта / Фото Arnd Hartmann

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Что известно о Bradley