В Транспортном командовании Вооруженных сил США 30 января сообщили, что боевые машины пехоты Bradley отправились в Украину. Корабль отплыл из Северного Чарльстона в штате Южная Каролина.

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В Германию прибыли БМП Bradley для Украины

В пятницу, 10 февраля, в Германию прибыл корабль с военной помощью для Украины от Соединенных Штатов. В частности, на борту находились:

  • БМП Bradley,
  • ЗРК Avenger,
  • БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity разгрузили в Бремерхафене. Военная техника пока остается в порту, однако вскоре отправится на восток.

Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер недавно заметил, что обучение украинских военных на БМП Bradley будет проходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, в Баварии.

Смотрите фото из порта / Фото Arnd Hartmann

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Что известно о Bradley

  • Боевая бронированная машина Bradley перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.
  • Она имеет пушку M242 Bushmaster калибром 25 миллиметров.
  • Боекомплект состоит из 300 снарядов. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.
  • Bradley имеет пусковую установку ПТРК TOW. Кроме этого, дополнительно за пушкой идет пулемет M240C.
  • M2 Bradley также располагают Грецией, Хорватией, Саудовской Аравией и Ливаном.