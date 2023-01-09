Соответствующую информацию главный представитель Пентагона озвучил на брифинге от 5 января, информирует 24 Канал. Он отметил, что Bradley помогут Украине транспортировать пехоту на место боя.

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Что известно о Bradley, которые предоставят Украине

Издание The WarZone написало, что, по словам Пета Райдера, Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS.

Эту модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США разработали на основе опыта, полученного во время войны в Ираке 1991 года. В Штатах ее называли операция "Буря в пустыне".

Известно, что на модифицированной Bradley установлено:

боевую информационно-управляющую систему FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below). Она позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства;

(Force XXI Battle Command Brigade and Below). Она позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства; лазерный дальномер ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) с дальностью действия в 10 километров от компании Fire Control Systems;

(Eye-Safe Laser Rangefinder) с дальностью действия в 10 километров от компании Fire Control Systems; тактическую навигационную систему TACNAV (Tactical Navigation System) с приемником GPS;

(Tactical Navigation System) с приемником GPS; цифровую систему ориентирования DCS (Digital Compass Systems).

Кроме того, у этой боевой машины пехоты есть тепловизор. Более того, в комплектации изменена организация пространства в десантном отделении: вместо индивидуальных кресел там две скамьи на три сиденья каждая. Согласно опыту, это позволяет десанту быстрее покидать боевую машину.

Важно, что эта боевая машина пехоты имеет 8-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 600 лошадиных сил, максимальную скорость – 38 миль (ориентировочно 60 километров) в час, дальность полета – 250 миль.

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