Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Пат Райдер. По его словам, Bradley является частью большей партии оборудования для Украины, о которой объявят позже.

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Bradley могут принести преимущество на поле боя

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов, в который войдут БМП Bradley – бронированные автомобили, которые могут перевозить пехоту в зонах боевых действий.

Они имеют как наступательные, так и оборонные возможности и обеспечивают уровень огневой мощи и брони, который принесет преимущества на поле боя, поскольку украинские военные продолжают защищать свою родину,

– заявил Райдер.

Теперь украинцы должны научиться использовать эти машины и обслуживать их. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что это будет частью подготовки, которую наши бойцы получают от США и стран-партнеров.

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Вопросы передачи БМП еще обсуждают

По информации Bloomberg, вопрос передачи БМП Bradley Украине сейчас находится на рассмотрении в американском правительстве. Окончательного решения на этот счет пока нет.

Бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Кансиан отметил, что благодаря этим БМП можно было бы значительно увеличить наземную боеспособность, ведь фактически они являются легкими танками. Главным отличием от предоставивших ранее БМП M113 является то, что она вооружена противотанковыми ракетами TOW и мощной пушкой калибра 25 миллиметров.

По его словам, даже в случае принятия решения в пользу передачи Bradley Украина не сможет получить их быстро. Ведь сначала нужно будет провести тренировку и обучение бойцов ВСУ.

В свою очередь директор консультативной фирмы Beacon Global Strategies Майк Ален, работавший в сфере национальной безопасности во время президентства Джорджа Буша-младшего, отметил, что эти БМП – быстрые, маневренные и отвечают политическим целям США предоставить украинцам оружие, которое поможет ускорить окончание войны.

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Характеристики БМП M2 Bradley

Работы по созданию БМП M2 Bradley начались в 1964 году, а закончились в 1981 году, когда ее приняли на вооружение США. В ходе разработки создали сразу несколько вариантов боевых машин. Некоторые были глубокой модернизацией M113, а другие совершенно новыми.

Bradley имеет традиционную для БМП схему: моторно-трансмиссионное отделение расположено впереди, а пехотинцы – в кормовой части корпуса. Экипаж составляет три человека – командир, наводчик и механик-водитель. Также БМП способна перевозить до шести пассажиров.

Габаритные размеры БМП M2 Bradley

длина 6,44 – 6,45 метра;

ширина 3,2 – 3,6 метра;

высота 2,9 – 2,97 метра.

Силовой агрегат, используемый в M2 Bradley – 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500, имеющий мощность 500 лошадиных сил, то есть 368 киловатт.

Максимальная скорость:

66 километров в час на шоссе;

40 километров в час на бездорожье;

7,2 километра в час на плаву.

Запас хода Bradley составляет 483 километра по шоссе, а емкость топливных баков – 662 литра.

Какое вооружение есть на БМП:

пушка М242 Бушмастер калибра 25 миллиметров;

спаренный пулемет М240С калибра 7,62 миллиметра;

2 ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

6 стрелковых установок М231 FPW калибра 5,56 миллиметра;

3 РПГ М72А2.

Боекомплект:

900 выстрелов калибра 25 миллиметров;

2 340 патронов калибра 7,62 миллиметра;

7 ПТУР TOW;

4 200 патронов калибра 5,56 миллиметра.

Любопытно! Стоимость одной единицы боевой машины пехоты M2 Bradley составляет 3,16 миллионов долларов.