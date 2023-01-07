По его информации, по состоянию на 3 января у России есть 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов. В частности, у захватчиков осталось 9% "Калибров" и 11% баллистических ракет "Искандер".
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Сколько у России ракет
Резников 6 января опубликовал инфографику, на которой видно, сколько у России еще осталось ракет.
Формула безопасности: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, помноженная на мощность украинской противовоздушной обороны,
– написал министр.
Согласно данным от Резникова, до полномасштабного вторжения у России было:
- 900 баллистических ракет типа "Искандер",
- 500 крылатых ракет морского базирования "Калибр",
- 444 ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.
Кроме того, оккупанты продолжали производить ракетное вооружение. По состоянию на 3 января у них осталось:
- 144 ракеты типа "Искандер",
- 59 "Калибров" – 9% от количества по состоянию на 24 февраля с учетом 150 единиц, которые Россия изготовила в течение войны,
- 118 ракет Х-101/Х-555.
То есть у россиян осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет.
Количество ракет, которые имеет Россия по состоянию на 3 января / Фото Алексея Резникова
Тактического ракетного вооружения, в частности, 3М-55 Оникс, С-300, Х-29, Россия имеет 7310 единиц – 78% от количества на начало войны против Украины и с учетом ракет, изготовленных после февраля.
Также у оккупантов осталось лишь 12% иранских дронов-камикадзе типа Shahed. У России было 750 таких беспилотников. На начало января их осталось 90.
Общие потери России в войне
Российская оккупационная армия за время полномасштабной войны в Украине потеряла более 110 тысяч своих бойцов. Кроме того, украинские защитники успешно уничтожают технику врага. По состоянию на утро 6 января они испепелили:
- 3 064 танка;
- 6 124 боевых бронированных машин;
- 2 059 артиллерийских систем;
- 431 РСЗО;
- 215 средств ПВО;
- 285 самолетов;
- 272 вертолета;
- 723 крылатые ракеты;
- 1 844 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 16 кораблей и катеров;
- 4 797 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 182 единицы специальной техники.