Об этом он заявил 5 января по итогам встречи с Бербок. Она отметила, что Германия будет работать с партнерами по НАТО для достижения деоккупации украинских территорий.

Глава МИД Германии выступила после того, как Франция и США заявили, что готовы предоставить нашему государству определенные виды танкового вооружения. Такие заявления оказали давление на канцлера Олафа Шольца, который многие месяцы не хотел предоставить Силам обороны танки Leopard или боевые машины Marder.

Интересно Россия не может использовать вооруженные силы для достижения желаемого, – британский маршал

Как Великобритания помогает Украине

Клеверли заявил, что танки вполне могут являться частью следующей фазы передачи вооружения Украине. По его словам, вопрос о помощи нашему государству находится под постоянным контролем.

По информации Sky News, отвечая на вопрос о том, какие обязательства Великобритания возьмет на себя, глава МИД сказал, что его страна предоставляет такую военную технику, которая способна "нанести решающий удар по российским целям на расстоянии".

Мы продолжим говорить с украинцами о том, что им нужно для следующего этапа их самообороны, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами, чтобы гарантировать, что мы это обеспечим. Танки вполне могут являться частью этого. Откуда они придут, какие союзники их предоставят – это то, над чем мы, конечно, работаем в координации друг с другом.

– заявил Клеверли.

Стоит отметить, что Бербок является поклонницей предоставления Германией большего количества тяжелого вооружения украинской армии.

"Если Путин считает, что у Украины скоро закончится оружие, он ошибается. Если мы хотим видеть Украину свободной, это значит, что мы должны думать о наступательном вооружении, но это также означает, что мы должны предоставить Украине оружие, необходимое для освобождения оккупированных территорий", – отметила министр.

По ее словам, важно, чтобы Путин "не обманывался, лелея надежду на то, что политика аннексии земель успешна".

"Я неоднократно отмечала, что мы работаем с нашими партнерами, чтобы увидеть, какая военная поддержка нужна Украине", – добавила Бербок.

Клеверли похвалил свою немецкую коллегу, заявив, что она продемонстрировала огромное политическое мужество, поддерживая Украину.

Германия предоставит вооружение Украине

США намерены поставить Украине БМП "Брэдли", а Германия – БМП "Мардер". Обе страны планируют тренировать украинских военных на соответствующих системах.

Также в конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче Украине батарей зенитных ракет Patriot. Германия решила сделать то же самое и предоставить Силам обороны еще одну такую батарею. Зеленский уже поблагодарил страну за такое решение.