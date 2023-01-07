За його інформацією, станом на 3 січня Росія має 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів. Зокрема, у загарбників залишилося 9% "Калібрів" та 11% балістичних ракет "Іскандер".
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Скільки Росія має ракет
Резніков 6 січня опублікував інфографіку, на якій видно, скільки у Росії ще залишилося ракет.
Формула безпеки: Ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помножена на потужність української протиповітряної оборони,
– написав міністр.
Згідно з даними від Резнікова, до повномасштабного вторгнення Росія мала:
- 900 балістичних ракет типу "Іскандер",
- 500 крилатих ракет морського базування "Калібр",
- 444 ракети повітряного базування Х-101 та Х-555.
Окрім того, окупанти продовжували виготовляти ракетне озброєння. Станом на 3 січня у них залишилося:
- 144 ракети типу "Іскандер",
- 59 "Калібрів" – 9% від кількості станом на 24 лютого з урахуванням 150 одиниць, які Росія виготовила протягом війни,
- 118 ракет Х-101/Х-555.
Тобто у росіян залишилося лише 19% стратегічних високоточних ракет.
Кількість ракет, які має Росія станом на 3 січня / Фото Олексія Резнікова
Тактичного ракетного озброєння, зокрема, 3М-55 "Онікс", С-300, Х-29, Росія має 7310 одиниць – 78% від кількості на початок війни проти України та з урахуванням ракет, виготовлених після лютого.
Також в окупантів залишилося лише 12% іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Росія мала 750 таких безпілотників. Станом на початок січня їх лишилося 90.
Загальні втрати Росії у війні
Російська окупаційна армія за час повномасштабної війни в Україні втратила понад 110 тисяч своїх бійців. Окрім цього, українські захисники успішно знищують техніку ворога. Станом на ранок 6 січня вони спопелили:
- 3 064 танки;
- 6 124 бойові броньовані машини;
- 2 059 артилерійських систем;
- 431 РСЗВ;
- 215 засобів ППО;
- 285 літаків;
- 272 гелікоптери;
- 723 крилаті ракети;
- 1 844 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 797 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 182 одиниці спеціальної техніки.