Украина получит не только бронемашины, но и ракеты и другое оружие. В том числе и пушки.
Обратите внимание В ВСУ будет еще больше ПВО, бронетехники, западных танков и снарядов: новое обращение Зеленского
Что получит Украина
В рамках нового пакета помощи США предоставят Украине:
- 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;
- 10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО RIM-7;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- примерно 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь американский народ за поддержку. Глава государства отметил, что это и результат переговоров и визита в Вашингтон.