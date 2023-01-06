Украина получит не только бронемашины, но и ракеты и другое оружие. В том числе и пушки.

Обратите внимание В ВСУ будет еще больше ПВО, бронетехники, западных танков и снарядов: новое обращение Зеленского

Что получит Украина

В рамках нового пакета помощи США предоставят Украине:

  • 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;
  • 100 бронетранспортеров M113;
  • 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
  • 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;
  • 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
  • 36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;
  • 10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • ракеты ПВО RIM-7;
  • 4000 авиационных ракет Zuni;
  • примерно 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь американский народ за поддержку. Глава государства отметил, что это и результат переговоров и визита в Вашингтон.