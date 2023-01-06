Украина получит не только бронемашины, но и ракеты и другое оружие. В том числе и пушки.

Обратите внимание В ВСУ будет еще больше ПВО, бронетехники, западных танков и снарядов: новое обращение Зеленского

Что получит Украина

В рамках нового пакета помощи США предоставят Украине:

50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;

100 бронетранспортеров M113;

55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);

138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;

70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);

36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

ракеты ПВО RIM-7;

4000 авиационных ракет Zuni;

примерно 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запчасти и другое полевое оборудование.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь американский народ за поддержку. Глава государства отметил, что это и результат переговоров и визита в Вашингтон.

Важно! 6 января США удалили один из самых больших пакетов помощи Украине на 3 миллиарда долларов. На помощь безопасности нашему государству администрация Байдена 24,9 миллиарда долларов. С 2014 года Вашингтон выделил более 27 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины и более 24,2 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.