Україна отримає не тільки бронемашини, але й ракети та іншу зброю. Зокрема й гармати.
Зверніть увагу У ЗСУ буде ще більше ППО, бронетехніки, західних танків і снарядів: нове звернення Зеленського
Що отримає Україна
У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:
- 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
- 100 бронетранспортерів M113;
- 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
- 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
- 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
- 1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
- 36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
- 10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- ракети ППО RIM-7;
- 4 000 авіаційних ракет Zuni;
- близько 2 000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення та оптика;
- запчастини та інше польове обладнання.
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам та усьому американському народу за підтримку. Глава держави відзначив, що це й результат переговорів та візиту до Вашингтона.