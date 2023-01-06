Україна отримає не тільки бронемашини, але й ракети та іншу зброю. Зокрема й гармати.

Зверніть увагу У ЗСУ буде ще більше ППО, бронетехніки, західних танків і снарядів: нове звернення Зеленського

Що отримає Україна

У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:

  • 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;
  • 100 бронетранспортерів M113;
  • 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);
  • 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;
  • 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);
  • 36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;
  • 10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • ракети ППО RIM-7;
  • 4 000 авіаційних ракет Zuni;
  • близько 2 000 протитанкових ракет;
  • снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • прилади нічного бачення та оптика;
  • запчастини та інше польове обладнання.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам та усьому американському народу за підтримку. Глава держави відзначив, що це й результат переговорів та візиту до Вашингтона.