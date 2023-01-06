Україна отримає не тільки бронемашини, але й ракети та іншу зброю. Зокрема й гармати.

Зверніть увагу У ЗСУ буде ще більше ППО, бронетехніки, західних танків і снарядів: нове звернення Зеленського

Що отримає Україна

У межах нового пакету допомоги США нададуть Україні:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);

138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);

36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

ракети ППО RIM-7;

4 000 авіаційних ракет Zuni;

близько 2 000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запчастини та інше польове обладнання.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам та усьому американському народу за підтримку. Глава держави відзначив, що це й результат переговорів та візиту до Вашингтона.

Важливо! 6 січня США видалили один із найбільших пакетів допомоги Україні на 3 мільярди доларів. На безпекову допомогу нашій державі адміністрація Байдена 24,9 мільярда доларів. З 2014 року Вашингтон виділив понад 27 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 24,2 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.