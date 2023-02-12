У Транспортному командуванні Збройних сил США 30 січня повідомили, що бойові машини піхоти Bradley вирушили в Україну. Корабель відплив з Північного Чарльстона, що в штаті Південна Кароліна.

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До Німеччини прибули БМП Bradley для України

У п'ятницю, 10 лютого, в Німеччину прибув корабель з військовою допомогою для України від Сполучених Штатів. Зокрема, на борті перебували:

  • БМП Bradley,
  • ЗРК Avenger,
  • БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity розвантажили в Бремерхафені. Військова техніка поки залишається в порту, проте невдовзі вирушить на схід.

Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер нещодавно зауважив, що навчання українських військових на БМП Bradley відбуватиметься на базі загальновійськової підготовки у німецькому Графенвері, у Баварії.

Дивіться фото з порту / Фото Arnd Hartmann

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Що відомо про Bradley

  • Бойова броньована машина Bradley перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.
  • Вона має гармату M242 Bushmaster калібром 25 міліметрів.
  • Боєкомплект складається з 300 снарядів. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.
  • Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Окрім цього, додатково за гарматою йде кулемет M240C.
  • M2 Bradley також мають на озброєнні Греція, Хорватія, Саудівська Аравія та Ліван.