У Транспортному командуванні Збройних сил США 30 січня повідомили, що бойові машини піхоти Bradley вирушили в Україну. Корабель відплив з Північного Чарльстона, що в штаті Південна Кароліна.

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До Німеччини прибули БМП Bradley для України

У п'ятницю, 10 лютого, в Німеччину прибув корабель з військовою допомогою для України від Сполучених Штатів. Зокрема, на борті перебували:

БМП Bradley,

ЗРК Avenger,

БРЕМ M88A2.

Судно Arc Integrity розвантажили в Бремерхафені. Військова техніка поки залишається в порту, проте невдовзі вирушить на схід.

Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер нещодавно зауважив, що навчання українських військових на БМП Bradley відбуватиметься на базі загальновійськової підготовки у німецькому Графенвері, у Баварії.

Зверніть увагу! Сили оборони отримають M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Це модифікація, розроблена на основі досвіду після війни в Іраку 1991 року.

Дивіться фото з порту / Фото Arnd Hartmann

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Що відомо про Bradley