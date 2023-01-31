Вантаж ще минулого тижня залишив береги Північного Чарльстона, що у штаті Південна Кароліна.

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БМП потрібні для наступу ЗСУ

У Транспортному командуванні армії США наголошують, що американські БМП забезпечать українським силам додаткові можливості для наступу та оборони.



Першу партію БМП відправили / Фото Транспортного командування армії США

Осільниця відомства, пані генерал Жаклін Ван Овост, зазначила, що ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення. Вона визнала, постачання було б неможливим без допомоги союзників.



Партія складається з 60 БМП / Фото командування

Що відомо про Bradley

Бойова броньована машина Bradley перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.

Вона має 25-міліметрову гармату M242 Bushmaster.

Боєкомплект складається з 300 снарядів. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.

Bradley має пускову установку ПТРК TOW, а також додатково за гарматою йде кулемет M240C.

Окрім США, M2 Bradley мають на озброєнні Греція, Хорватія, Саудівська Аравія та Ліван.



БМП Bradley потрібні Україні для наступу / Фото командування