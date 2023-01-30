Доставити першу сотню танків за 3 місяці – цілком реально. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Які танки можуть приїхати найшвидше

Мельник пояснив, що Україна зосередилася на танках Leopard. Цієї техніки є найбільше і вона є не лише на озброєнні європейських партнерів. Чиновник підрахував, що зараз є 2 000 танків, які могли б швидко передати. При цьому танки Leopard можуть швидко поставити з Польщі, Німеччини та інших держав.

Я сподіваюся, що на їх основі матимемо хоча б 100 танків. Це реально. Це реально мати, якщо ми говоримо про цей період трьох місяців,

– додав Мельник.

Однак він також порівняв масштаби допомоги з тими, які дозволили перемогти гітлерівську Німеччину. Констатував, що навіть цих танків замало. Наголосив, що потрібно робити нові замовлення на наступний рік.

Скільки танків потрібно для наступу

Мельник раніше називав кількість техніки, яка потрібна Україні для контрнаступу. Раніше про це заявляли також міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Якщо говорити про весняний контрнаступ, потрібно, щоб було принаймні 300 танків та 500 бойових машин піхоти. Крім того, слід підготувати військових.