Доставить первую сотню танков за 3 месяца – вполне реально. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире телемарафона. 24 канал.

Важно Уоллес назвал сроки, когда танки Challenger прибудут в Украину.

Какие танки могут приехать быстрее всего

Мельник объяснил, что Украина сосредоточилась на танках Leopard. Этой техники больше всего и она не только на вооружении европейских партнеров. Чиновник подсчитал, что сейчас 2 000 танков, которые могли бы быстро передать. При этом танки Leopard могут быстро поставить из Польши, Германии и других стран.

Я надеюсь, что на их основе будет хотя бы 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде трех месяцев,

– добавил Мельник.

Однако он также сравнил масштабы помощи с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию. Констатировал, что даже этих танков маловато. Он подчеркнул, что нужно делать новые заказы на следующий год.

Сколько танков нужно для наступления

Мельник раньше называл количество техники, которая нужна Украине для контрнаступления. Ранее об этом заявляли также министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Если говорить о весеннем контрнаступлении, нужно, чтобы было по крайней мере 300 танков и 500 боевых машин пехоты. Кроме того, следует подготовить военных.