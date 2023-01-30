По словам Мельника, Украине нужно не менее 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступательных операций весной. Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Украине нужно оружие, чтобы при контрнаступлении уменьшить свои потери

Мельник пояснил, что о соответствующем количестве техники, которое нужно Украине, заявили министр обороны Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое готовящееся контрнаступление, это весеннее, чтобы у нас было, ну, по крайней мере 300 танков и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого нужно готовить военных, это тоже болезненная тема,

– сказал он.

Бывший посол Украины в Германии подчеркнул, что это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.

"Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки с воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война", – сказал Мельник.

Он сообщил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.

Украине обещают более 300 танков