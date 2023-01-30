Беспокойство стран свидетельствует о том, что окно возможностей для Украины не бесконечно. Более того, оно нуждается в мощном западном вооружении уже в ближайшее время.

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Почему Украине как можно скорее нужно оружие

Украине как можно скорее нужно мощное западное вооружение, чтобы усилить импульс, достигнутый страной во время контрнаступления 2022 года.

Хотя издание напоминает, что буквально весной 2022 года, когда россияне отступали от Киева, Запад надеялся, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность победы Украины. Правительства Запада считали:

если Европа и США останутся объединенными после тяжелой зимы, то экономические проблемы и военные неудачи России, углубленные санкциями, могут заставить Москву искать мир;

с приближением первой годовщины российского вторжения в Украину – то есть к 24 февраля 2023 – эта уверенность исчезает.

Официальные лица некоторых столиц теперь опасаются, что Кремль, готовый продолжать бросать людей и технику на войну, может одержать верх в длительной войне на истощение. Поэтому лучше предоставить Украине более современное вооружение, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и взорвать боеспособность России,

– говорится в сообщении.

Какие прогнозы по действиям России

Издание отмечает, что российская армия понесла значительные потери и испытывает недостаток важных военных возможностей, в частности высокоточных ракет. Более того, нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской нефти только начинают действовать. По данным издания:

прогнозируют, что в 2023 году российская экономика испытывает значительную рецессию, и ее потенциал, вероятно, будет оставаться ограниченным в течение следующих лет;

нет никаких признаков того, что санкции остановят армию России или повлекут такое экономическое давление на Кремль, что подорвут внутреннюю поддержку войны.

Изменение в западном мышлении относительно необходимости ускорения поставок в Украину публично проявилось в последние дни в решениях США, Великобритании и Германии отправить в Украину боевые танки западной разработки,

– считает издание.

Эти танки вместе с другой бронетехникой и системами противовоздушной обороны должны помочь Украине не только отразить любое наступление России, но и обеспечить Киев средствами для продвижения вглубь временно оккупированных Кремлем территорий.

Кроме того, официальные лица отмечают, что:

люди в Европе и США продолжают поддерживать военную и финансовую помощь Украине;

Путин может надеяться, что такая поддержка не будет устойчивой в годы войны и смен администраций в США и других странах;

есть обеспокоенность по поводу реалистичности главной цели, которую сформулировали сторонники усиления военной поддержки – скорого завершение конфликта. Ведь нет большой веры в то, что Путин когда-нибудь будет рассматривать перспективу завершения войны без покорения Украины.

Обратите внимание! В американском Институте изучения войны заявили, что Украина может освободить оккупированную территорию, если будет обещана военная поддержка Запада. Однако там же заметили – если в Украине еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки восстановления усилий.