Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Там подчеркивают, что задержки с предоставлением Украине западных систем дальнего огня, передовых комплексов ПВО и танков ограничили способность сил обороны использовать возможности для более масштабных контрнаступлений.

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Украине необходима поддержка Запада

Аналитики считают, что нерешительность Запада по поставкам оружия в военное время недостаточно учитывала предполагаемое требование перевести Украину из советских систем на западные, как только партнеры обязались помочь Киеву отразить вторжение российских войск в 2022 году.

В отчете отмечают, что если бы Запад начал поставлять Украине оборудование, необходимое для длительных контрнаступательных операций, когда российские наступления достигли кульминации, Украина могла бы начать эти контрнаступательные операции раньше.

Если бы Запад начал работу по полному переводу Украины на западные системы, когда необходимость в этом стала очевидна летом 2022-го, можно было бы создать условия, позволяющие Украине продолжить контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить россиян возможности перегруппировать свои силы и попытаться вернуть себе инициативу.

Там считают, что задержки Запада с предоставлением Украине материальных средств, необходимых для этого, напротив, "оказали лавинообразное влияние на способность ВСУ проводить и поддерживать контрнаступления". В то же время, оккупационные войска воспользовались этими задержками, чтобы "закрыть окна уязвимости", вызванные их собственными поражениями и некомпетентностью, мобилизовав человеческие ресурсы и технику и начав рационализировать свои силы. Так они возобновили наступление на Бахмут.

Россияне готовятся к наступлению в Луганской области

Аналитики говорят, что недавние обязательства Запада по предоставлению Украине танков и бронетранспортеров, необходимых ей для дальнейших контрследующих операций, важны, но задержки с выполнением этих обязательств могут стоить ВСУ возможности для контрнаступления этой зимой.

Российские силы предположительно готовятся начать собственное наступление в Луганской области и усиливают действия в районе Бахмута.

Отмечают, что если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки восстановления усилий.

Задержка, вероятно, будет продолжена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней оттепели, которая, скорее всего, придется на март и апрель, что усложнит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.

Что поможет Украине отвоевать свои территории

Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории. Текущие российские наступления могут привести к большему успеху,

– подчеркивают эксперты.

Военные аналитики уверяют, что Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны исходя из временных рамок, обусловленных собственными его задержками в предоставлении необходимых материальных средств и метеорологических условий.

ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это вопрос жизненно важных национальных интересов западных партнеров, чтобы Украина достигла этого.