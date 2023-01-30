Challenger приедут в Украину поближе к лету. Об этом Уоллес сообщил в понедельник, 30 января.
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Когда Challenger передадут Украине
В парламенте Великобритании задали вопрос, когда Challenger окажутся на фронте в Украине. Бен Уоллес сказал, что это произойдет к началу лета. Однако, скорее всего, ближе к Пасхе.
Это будет в начале лета или в мае – вероятно, ближе к Пасхе,
– сказал он.
Он сказал, что из-за мер безопасности не может обнародовать график тренировок украинских сил на танках Challenger. Однако уточнил, что обучение начнется с инструкции по эксплуатации отдельных машин, а затем перейдет к боевым действиям в строю.
Еще несколько дней назад заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк предполагал, что танки приедут в Украину в конце марта.
Что известно о передаче Challenger Украине
- 14 января 2022 года во время разговора Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что его страна стремится усилить поддержку Украины, в частности путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.
- Позже министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Украине предоставят эскадрилью танков Challenger 2 – то есть 14 единиц.
- 29 января в британском Минобороны сообщили, что украинские танкисты уже прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.
- После этого СМИ сообщили, что армия Великобритании обеспокоена тем, что ни военно-воздушные силы, ни военно-морской флот Британии не внесли существенного вклада, который мог бы поддержать Украину. Источники, с которыми общались журналисты, уверены, что нашему государству необходимо привлечение всех видов вооруженных сил страны.
- Между тем собеседники по ВВС и ВМФ объясняются тем, что вооружение Великобритании современнее и сложнее в использовании. Так что на его овладение понадобится больше времени. Но недавно британские издания начали писать о том, что ВВС Британии якобы рассматривает передать Украине истребители, но когда российские войска отойдут. В то же время неизвестно, что подразумевается под "уходом". Или это о каких-то конкретных территориях, или обо всей стране.