Відповідну інформацію на брифінгу 10 січня розповів речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, пише 24 Канал. Також він розповів, де українських військових навчатимуть користуватись цими машинами.

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Коли Україні нададуть Bradley

…Ми розраховуємо на декілька наступних тижнів… Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо,

– заявив речник Пентагону.

Він також уточнив, що Вашингтон не збирається оголошувати заздалегідь, коли саме БМП надійдуть в Україну.

"І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", – запевнив Пет Райдер.

Ба більше, зауважив, що навчання наших військових відбуватиметься на базі загальновійськової підготовки у німецькому Графенвері, що на землі Баварії.

Райдер додав, що США продовжуватимуть надавати Україні допомогу, необхідну не тільки для оборони, а й для звільнення окупованих Росією територій.

Bradley для України: коротко