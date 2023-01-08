Вже відомо, що навчання наших військових триватиме протягом одного місяця. У ньому візьмуть участь орієнтовно 500 наших бійців.

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Що відомо про навчання наших військових

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що потрібно декілька місяців, щоб розгорнути програму підготовки до використання нової техніки.

Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley,

– запевнила Купер.

За її даними, запуск нової загальновійськової підготовки відбудеться пізніше цього місяця, тобто в січні 2023 року.

"Ми зможемо допомогти українцям скористатися цією можливістю", – уточнила заступниця помічника міністра оборони США.

Що відомо про надання Україні БМП Bradley