Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, Україна отримає M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Цю модернізацію американці провели після операції "Буря в пустелі".

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Ця версія дещо простіша за сучаснішу А3. Однак вона має багато важливих переваг у порівнянні з радянською бронетехнікою.

В M2A2 ODS є тепловізори, інформаційна система, тактичний планшет у відділенні десанту. Вона вміщує 7 бійців за паспортом, хоч в реальності 6. Там є 25-міліметрова гармата з боєприпасами, які можуть прошивати БМП-1, 2, 3, БТР-80 наскрізь. Бронепробиття там величезне. Також вона має броню, яка захищає від 30-міліметрових автоматичних гармат, які є основними в росіян на БМП,

– зауважив Катков.

Чекаємо на подальші партії M2 Bradley від США

Як наголосив Катков, M2 Bradley – чудово машина з великою кількістю переваг. Але зрозуміло, що все впирається в кількість. Не можна стверджувати, що всього 50 M2 Bradley можуть змінити ситуацію на фронті.

Навіть в 50 БМП M2 Bradley не можна розмістити весь особовий склад механізованої бригади. Їх вистачить десь на майже 2 батальйони. Тому є сподівання, що це лише перша партія,

– вважає Катков.

Катков розповів про переваги M2 Bradley, які отримає Україна: дивіться відео

Сполучені Штати володіють величезною кількістю M2 Bradley. За даними The Military Balance, лише на зберіганні у них перебуває близько 2800 одиниць різних модифікацій. А свого часу США пропонували Греції купити за мінімальну ціну 300 M2 Bradley.

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