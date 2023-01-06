Як сказав Володимир Зеленський у своїй традиційній вечірній промові, новий пакет американської оборонної підтримки для нашої держави є дуже потужним.

Важливо HIMARS, Sea Sparrow і Bradley: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди

Президент України зазначив, що вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley.

Це саме те, що треба. Нові гармати й снаряди, зокрема високоточні. Нові ракети. Нові дрони. Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США – майже 3 мільярди доларів,

– зазначив Зеленський.

Він вкотре подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати.

"Маємо тепер значний крок Німеччини вперед на посилення безпеки не тільки України, а й усієї Європи, передусім усього регіону, який межує з Росією. Зміцнення нашої протиповітряної оборони – це безпосередня робота на деескалацію тут і зараз. Що менше буде можливостей у Росії тероризувати мирні міста, то меншим буде й загальний потенціал російської агресії", – додав президент.

Зеленський також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot. За словами президента України, разом із блискучими німецькими IRIS-T Patriot зроблять українське та європейське небо відчутно безпечнішим.

Що передбачає рекордний пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 мільярди доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" – бронемашини M2 Bradley.

Раніше ЗМІ повідомляли, у черговому пакеті допомоги будуть:

додаткові ракетні системи HIMARS;

бронемашини HUMVEE;

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP;

зенітні ракети Sea Sparrow;

легкі танки M2 Bradley.

На новину раніше вже відреагував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що такі "смаколики" на Різдво дуже доречні.