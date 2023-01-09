Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, Украина получит M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эту модернизацию американцы провели после операции "Буря в пустыне".

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Эта версия несколько проще современной А3. Однако она имеет много важных преимуществ по сравнению с советской бронетехникой.

У M2A2 ODS есть тепловизоры, информационная система, тактический планшет в отделении десанта. Она вмещает 7 бойцов по паспорту, хоть в реальности 6. Там есть 25-миллиметровая пушка с боеприпасами, которые могут прошивать БМП-1, 2, 3, БТР-80 насквозь. Бронепробывание там огромное. Также она имеет броню, которая защищает от 30-миллиметровых автоматических пушек, которые являются основными у россиян на БМП.

– заметил Катков.

Ждем дальнейших партий M2 Bradley от США

Как отметил Катков, M2 Bradley – отличная машина с большим количеством преимуществ. Но понятно, что все упирается в количество. Нельзя утверждать, что всего 50 M2 Bradley могут поменять ситуацию на фронте.

Даже в 50 БМП M2 Bradley нельзя разместить весь личный состав механизированной бригады. Их хватит где-то почти на 2 батальона. Поэтому есть надежда, что это только первая партия,

– считает Катков.

Катков рассказал о преимуществах M2 Bradley, которые получит Украина: смотрите видео

Соединенные Штаты обладают большим количеством M2 Bradley. По данным The Military Balance, только на хранении у них находится около 2800 единиц разных модификаций. А в свое время США предлагали Греции купить по минимальной цене 300 M2 Bradley.

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