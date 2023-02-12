Там їм продемонстрували повний спектр іранських технологій. Про це повідомили джерела The Guardian в Ірані.

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Іран продовжує передавати Росії дрони-камікадзе

У листопаді російська делегація у складі 10 осіб обрала в Тегерані:

6 безпілотників "Мохаджер-6", які мають дальність польоту близько 200 кілометрів і несуть по 2 ракети під кожним крилом,

12 безпілотників Shahed 191 і 129, які також мають можливість завдавати ударів класу "повітря – земля".

На відміну від більш відомих безпілотників Shahed 131 і 136, які інтенсивно використовуються Росією для ударів по українських об'єктах, ці безпілотники призначені для доставлення бомб і повернення на базу неушкодженими.

Ці дані свідчать про наростальну близькість між Іраном і Росією, яких об'єднує ворожість до США. У серпні минулого року офіційні особи Сполучених Штатів заявили, що Іран в червні почав демонструвати Москві безпілотники Shahed 191 і 129. Очікували, що Тегеран продасть їх Москві.

З вересня в Україні почали збивати безпілотники Mohajer-6, а в листопаді посадовці продемонстрували один з них виданню Guardian у Києві.

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Як окупантам надсилали безпілотники

За даними джерел, більшість безпілотників, відправлених до Росії, таємно забирало іранське судно з бази на узбережжі Каспійського моря. Після цього їх передавали в морі російському військово-морському катеру. Інші ж дрони відправляли державною іранською авіакомпанією.

Іран розташований на південному, а Росія – на північно-західному кордоні Каспійського моря. Це робить фізичну передачу озброєння відносно простою.

Іран також направив до Москви технічних фахівців, які допоможуть ввести дрони в експлуатацію. Джерела розповіли, що на 1 безпілотник було 3 іранських спеціалістів, тобто загалом їх було 54.

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Коротко про Mohajer-6 та Shahed 129

Безпілотники Mohajer-6, можуть перебувати в повітрі протягом 6 годин і працювати на електриці. Вони здатні нести 40-кілограмові бомби. Такі дрони містять високоточні системи візуалізації та наведення.

Shahed 129 може нести 60-кілограмове навантаження. Цей дрон здатен перебувати в повітрі лише 4 години, тоді як Shahed 191 може літати 5 годин, несучи 70 кілограмів.

Обидва безпілотники, ймовірно, використовують модифікований двигун німецького виробництва. Росія дуже цінує здатність іранських апаратів долати системи глушіння.