Анджей Дуда сказал об этом 17 января на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Новую помощь президент Польши анонсировал во время визита во Львов 11 января 2023 года.

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Дуда сказал, сколько танков Польша передаст Украине

Пять дней назад (11 января – 24 Канал) мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об ориентировочно 14 танках,

– заявил Анджей Дуда.

Он также отметил, что Владимир Зеленский много раз просил его о помощи, в том числе танками, которые очень нужны Вооруженным Силам Украины. Польский лидер отметил, что:

его страна передала нам 260 старых танков;

эта техника была в Польше еще со времен Советского Союза.

"Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", – заверил польский президент.

Предоставление танков Leopard.