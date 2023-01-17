Анджей Дуда сказал об этом 17 января на выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Новую помощь президент Польши анонсировал во время визита во Львов 11 января 2023 года.
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Дуда сказал, сколько танков Польша передаст Украине
Пять дней назад (11 января – 24 Канал) мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об ориентировочно 14 танках,
– заявил Анджей Дуда.
Он также отметил, что Владимир Зеленский много раз просил его о помощи, в том числе танками, которые очень нужны Вооруженным Силам Украины. Польский лидер отметил, что:
- его страна передала нам 260 старых танков;
- эта техника была в Польше еще со времен Советского Союза.
"Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", – заверил польский президент.
Предоставление танков Leopard.
- 11 января 2023 во Львов приехали президенты Украины, Польши и Литвы. Они подписали декларацию Люблинского треугольника.
- Согласно документу, среди прочего страны заявили о намерении предоставлять Украине военную, техническую, оборонную, гуманитарную и другую поддержку.
- Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал передать Украине ПВО. В ходе этой встречи Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard.
- Тогда во Львове польский лидер не назвал точное количество танков. Ведь танковая рота ВСУ состоит из 10 единиц техники: один танк управления и три взвода по три танка. По стандартам НАТО рот содержит 14 единиц техники.