Анджей Дуда сказав про це 17 січня на виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Нову допомогу президент Польщі анонсував під час візиту до Львова 11 січня 2023 року.

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Дуда сказав, скільки танків Польща передасть Україні

П'ять днів тому (11 січня – 24 Канал) ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про орієнтовно 14 танків,

– заявив Анджей Дуда.

Він також зауважив, що Володимир Зеленський багато разів просив його про допомогу, зокрема і танками, які дуже потрібні Збройним Силам України. Польський лідер зауважив, що:

його країна передала нам 260 старих танків;

ця техніка була в Польщі ще з часів Радянського Союзу.

"Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", – запевнив польський президент.

Надання танків Leopard Україні