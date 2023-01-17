Анджей Дуда сказав про це 17 січня на виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Нову допомогу президент Польщі анонсував під час візиту до Львова 11 січня 2023 року.
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Дуда сказав, скільки танків Польща передасть Україні
П'ять днів тому (11 січня – 24 Канал) ми оголосили про передачу Leopard. Мова йде про орієнтовно 14 танків,
– заявив Анджей Дуда.
Він також зауважив, що Володимир Зеленський багато разів просив його про допомогу, зокрема і танками, які дуже потрібні Збройним Силам України. Польський лідер зауважив, що:
- його країна передала нам 260 старих танків;
- ця техніка була в Польщі ще з часів Радянського Союзу.
"Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", – запевнив польський президент.
Надання танків Leopard Україні
- 11 січня 2023 року до Львова приїхали президенти України, Польщі та Литви. Вони підписали декларацію Люблінського трикутника.
- Згідно з документом, серед іншого країни заявили про намір надавати Україні військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку.
- Президент Литви Ґітанас Науседа пообіцяв передати Україні ППО. Під час цієї зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.
- Тоді у Львові польський лідер не назвав точної кількості танків. Адже танкова рота ЗСУ складається з 10 одиниць техніки: один танк управління і три взводи по три танки. За стандартами НАТО рота містить 14 одиниць техніки.