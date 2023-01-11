Це трапилось 11 січня, повідомляє 24 Канал. Відомо, що ррезидент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України.

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Що підписали президенти України, Польщі та Литви

Під час зустрічі у Львові президенти провели перемовини та підписали важливий документ – Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

За результатами переговорів уклали спільну декларацію, в якій відобразили ключові питання – політичні, гуманітарні висновки від цієї зустрічі,

– заявив Володимир Зеленський.

Лідери країн також обговорили ситуацію в Україні, зокрема – оборонну допомогу і реалізацію "формули миру".

Окрім того, за словами президента України, країни готуються до переговорів про членство України в ЄС. Щодо цього є повна підтримка Польщі та Литви.