Собственно, народный депутат Федор Вениславский в интервью немецкому изданию отметил, что Запад затягивал с предоставлением нам военной техники. Также он сказал, сколько Вооруженным Силам нужно танков, чтобы освободить территории от российских оккупантов.
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Мир немного поздно опомнился в вопросе танков
Вениславский констатировал, что только тогда, когда погибли очень многие, Европа и США поняли, что Путина следует останавливать. Тогда и они осмелились принять решение о предоставлении нам танков.
Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков,
– также подчеркнул нардеп.
В то же время заметим, что союзники обещали нам предоставить максимум 143 боевых танка. Очевидно, что этого недостаточно для завершения войны.
Немецкие танки могут оттеснить врага
В этом же интервью чиновник отметил, что именно немецкие танки могут выгнать всех россиян с украинских территорий.
Если мы их (танки Leopard – 24 Канал) получим вовремя, немецкое качество покажет, что оно значительно превосходит русский,
– акцентировал он.
Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала
Также Вениславский сравнил российских оккупантов с немецкими нацистами, которые во время Второй мировой войны совершали зверства на территории Украины. С его слов понятно, что тот, кто пытается задобрить Путина компромиссами и хочет отдать ему территории нашего государства, плохо знает историю.
Танки Leopard: последние новости
- К этой теме напомним заявление вице-президента парламента Германии Катрин Геринг-Экардт. Она убеждена, что поддержка Украины является экзистенциально важным вопросом для Берлина и боевые танки должны прибыть в наше государство как можно скорее.
- Кроме того, 4 февраля стало известно, что Португалия официально присоединяется в танковую коалицию. Собственно, Лиссабон готов передать Вооруженным Силам 4 германских танка Leopard 2.