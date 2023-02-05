Собственно, народный депутат Федор Вениславский в интервью немецкому изданию отметил, что Запад затягивал с предоставлением нам военной техники. Также он сказал, сколько Вооруженным Силам нужно танков, чтобы освободить территории от российских оккупантов.

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Мир немного поздно опомнился в вопросе танков

Вениславский констатировал, что только тогда, когда погибли очень многие, Европа и США поняли, что Путина следует останавливать. Тогда и они осмелились принять решение о предоставлении нам танков.

Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков,

– также подчеркнул нардеп.

В то же время заметим, что союзники обещали нам предоставить максимум 143 боевых танка. Очевидно, что этого недостаточно для завершения войны.

Обратите внимание! Вениславский считает, если бы партнеры передали нам танки еще летом 2022 года, то освобождение украинских территорий происходило бы гораздо быстрее. По его словам, тогда нам не хватало 100 танков для деоккупации Луганщины и Донбасса. Сейчас же численность вражеских военных в несколько раз превышает Вооруженные Силы в этом регионе.

Немецкие танки могут оттеснить врага

В этом же интервью чиновник отметил, что именно немецкие танки могут выгнать всех россиян с украинских территорий.

Если мы их (танки Leopard – 24 Канал) получим вовремя, немецкое качество покажет, что оно значительно превосходит русский,

– акцентировал он.



Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала

Также Вениславский сравнил российских оккупантов с немецкими нацистами, которые во время Второй мировой войны совершали зверства на территории Украины. С его слов понятно, что тот, кто пытается задобрить Путина компромиссами и хочет отдать ему территории нашего государства, плохо знает историю.

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