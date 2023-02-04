Когда партнеры защищают Украину, они защищают всю Европу. Об этом заявила вице-президент парламента Германии Катрин Геринг-Экардт.
Кстати говоря Более 100 танков для ВСУ от мира: какие страны и сколько боевых машин передадут
Танки могут приехать быстрее
По словам чиновницы, "Леопарды" должны предоставить Украине как можно скорее. Это нужно, чтобы ВСУ ответили на новую атаку российской армии.
Оборона, защита и поддержка Украины являются для нас вопросами экзистенциально важным,
– отметила Геринг-Экардт.
Также она добавила, что Германия будет предоставлять генераторы и искать трансформаторы украинской инфраструктуры.
"Леопарды" уже уезжают
В Украину направляются немецкие танки Leopard 2. Первый танк отправляет Канада. Об этом объявили 4 февраля.
Кстати, СМИ пишут, что Германия одобрила поставки Leopard 1 по Украине. Писали, что один из промышленных складов Германии могут передать до 160 основных боевых танков.
Это более старые модели боевой машины. Производитель Flensburger Fahrzeugbau (FFG) сообщил, что располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет еще 88. Однако официально эту информацию не подтверждали.