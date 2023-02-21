Украинские военные довольны танками Leopard 2. Находящийся на учебе защитник сравнил танки с автомобилем Mercedes.

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Военный заметил, что именно Leopard 2 принесут прорыв в войне России с Украиной.

Важно, чтобы мы использовали это современное оружие с умом, это принесет прорыв, и мы в конце концов победим, – заявил воин журналистам.

Кроме того, защитников попросили оценить, как немецкие танки отличаются от советских. Герой ВСУ отметил, что люди могут представить себе это как разницу между Mercedes и "Жигулями".

Какой танк станет базовым для ВСУ

Алексей Резников заявил, что именно немецкий Leopard 2 станет базовым танком для воинов ВСУ.

"Мы имеем британские Challenger 2, американские Abrams, немецкие Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше", – подчеркнул министр обороны.

Кроме того, он добавил, что время покажет, какой самолет станет базовым в Украине. По состоянию на февраль 2023 года украинские герои готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen.