Украинские военные довольны танками Leopard 2. Находящийся на учебе защитник сравнил танки с автомобилем Mercedes.
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Военный заметил, что именно Leopard 2 принесут прорыв в войне России с Украиной.
Важно, чтобы мы использовали это современное оружие с умом, это принесет прорыв, и мы в конце концов победим, – заявил воин журналистам.
Кроме того, защитников попросили оценить, как немецкие танки отличаются от советских. Герой ВСУ отметил, что люди могут представить себе это как разницу между Mercedes и "Жигулями".
Какой танк станет базовым для ВСУ
Алексей Резников заявил, что именно немецкий Leopard 2 станет базовым танком для воинов ВСУ.
"Мы имеем британские Challenger 2, американские Abrams, немецкие Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше", – подчеркнул министр обороны.
Кроме того, он добавил, что время покажет, какой самолет станет базовым в Украине. По состоянию на февраль 2023 года украинские герои готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen.