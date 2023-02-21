Міністр оборони розповів, скільки літаків необхідно Україні для вдалого контрнаступу.

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Коли Україні можуть надати літаки

Я б сказав так: чим більше дадуть, ми все заберемо. Літаки ж не літають по одному, все залежить від завдання,

– сказав Резніков.

Резніков наголосив, що йдеться не про тисячі. Він зауважив, що слід говорити про реалістичний план.

За словами міністра, Франція має свої винищувачі Mirage – покоління, аналогічне нашим МіГам. А ще вони зробили новий сучасний Rafale.

До слова. Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation.

Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім – за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання завдань – це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність,

– додав Резніков.

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