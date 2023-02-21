Міністр оборони розповів, скільки літаків необхідно Україні для вдалого контрнаступу.
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Коли Україні можуть надати літаки
Я б сказав так: чим більше дадуть, ми все заберемо. Літаки ж не літають по одному, все залежить від завдання,
– сказав Резніков.
Резніков наголосив, що йдеться не про тисячі. Він зауважив, що слід говорити про реалістичний план.
За словами міністра, Франція має свої винищувачі Mirage – покоління, аналогічне нашим МіГам. А ще вони зробили новий сучасний Rafale.
Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім – за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання завдань – це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність,
– додав Резніков.
Російська авіація на кордоні з Україною
- Міністр оборони наголосив, що не варто розділяти загрозу наступу росіян і застосування авіації. За його словами, це дві складові одного.
- Резніков зазначив, що "класична військова наука вчить – якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі: примусити свого опонента зупинитися й перейти в оборону; почати панувати в повітрі, щоб не дати йому піти в контрнаступ; маєш нищити всі його резерви, логістичні ланцюжки, запаси – і для цього теж потрібна авіація. Тому, коли ми кажемо, що росіяни готуються до наступу, то це обов'язково і про авіацію".