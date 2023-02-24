Об этом во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 Канал. Он прибыл в Киев 24 февраля.

К теме Первые танки Leopard уже в Украине, – министр обороны Польши

Первые польские Leopard – уже в Украине

Во время визита Моравецкого в Киев Украине передали первые 4 польских танка Leopard.

Сегодня как первая европейская страна символически хочу передать тебе, Владимир, первые 4 польских танка Leopard 2 A4. Это танки, которые, несомненно, прекрасно дополнят ряды на поле боя и прекрасно себя покажут,

– заявил премьер Польши.

По его словам, в скором времени Варшава снова передаст Украине танки. Речь идет о 60 модернизированных танках PT-91.

"Мы способны передать танки быстро", – отметил Моравецкий.

Он добавил, что польские инструкторы находятся "под огромным впечатлением" от того, как украинские танкисты быстро учатся.

Сейчас Варшава убеждает партнеров из ЕС и НАТО, чтобы они так же передавали Украине Leopard 2. Польский премьер вручил Зеленскому символическое подтверждение передачи танков, заметив, что его страна с успехом строит "коалицию нескольких стран", которые будут передавать Украине эти машины.

Важно! Моравецкий также отметил, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение следует согласовать "в более широкой коалиции".

Зеленский подтвердил предоставление танков

Зеленский также рассказал, что Украина получила первые польские Leopard.

Сегодня мы сообщаем о первых танках из Польши,

– отметил президент.

Он отметил важность передачи Украине первых Leopard именно из Польши и отметил, что они усилят оборону нашей страны.

По словам главы государства, Варшава является одним из основателей танковой коалиции для Украины.

"Мы сделаем все, чтобы этот новый утренний старт был мощным движением. Спасибо всем нашим партнерам, которые уже присоединились или присоединятся", – заявил Зеленский.

Стоит прочесть "Эти Леопарды, как Мерседесы": как украинские бойцы учатся ездить на немецких танках

Какой танк станет базовым для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что именно немецкий Leopard 2 станет базовым танком для воинов ВСУ.

У нас есть британские Challenger 2, американские Abrams, немецкие Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что время покажет, какой самолет станет базовым в Украине. По состоянию на февраль 2023 года наши герои готовы учиться на:

американских F-16,

британских Eurofighter Typhoon,

шведских Gripen.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала