Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге у президента.

Кстати Польша сегодня отправит Украине первые танки Leopard 2, – Bloomberg

В Украину прибыли первые польские танки Leopard,

– сказал Блащак.

Президент Польши Анджей Дуда добавил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий сегодня отправился в Киев, чтобы "привезти Leopard".

Напомним, Польша обещает передать нам 14 германских танков Leopard. Кроме того, Варшава предоставит еще 60 танков, в том числе PT-91. Пока неизвестно, какое количество танков уже прибыло в Украину.

Что этому предшествовало

Утром 24 февраля Bloomberg написало, что первые польские танки отправят в Украину 24 февраля. Отмечали, что Моравецкий должен объявить об этом во время визита.

Премьер Польши прибыл с визитом в Киев в годовщину полномасштабного вторжения России. Отмечали, что чиновник привез "послание поддержки" и информацию после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Накануне Дуда заявил, что польские танки готовы к отправке. Однако отметил, что украинские военные еще проходят обучение. Президент назвал срок, когда все танки могут привезти в Украину – месяц.

Польша готова предоставить Украине МиГ-29

Дуда намекнул, что у Польши есть истребители МиГ-29. Однако, по его словам, сегодня украинские лётчики не готовы к ним. Подготовка пилота более сложная, чем танкиста.

Польша действительно выступает за передачу истребителей Украине. В частности, премьер Моравецкий отметил, что эта тема широко обсуждается, особенно в кулуарах. Страна также выступает за создание более широкой коалиции поставок истребителей Украине. Польская сторона обсуждает это с американскими союзниками. Кстати, вероятно, Дуда говорил о самолетах с президентом США Джо Байденом во время его визита.

Варшава сейчас не может предоставить Украине более современные истребители, поскольку их недостаточно. Отметим, что идею поставок Украине самолетов поддержали и в Великобритании.