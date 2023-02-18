На Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля Моравецкий назвал условия, на которых Польша готова предоставить Украине истребители МиГ-29, сообщает 24 Канал.

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Польша выступает за передачу истребителей

Моравецкий отметил, что эта тема "широко обсуждается, особенно в кулуарах". Страна также выступает за создание более широкой коалиции поставок истребителей Украине. По его словам, польская сторона обсуждает это с американскими союзниками.

На сегодняшний день Польша может говорить о передаче МиГов в составе более широкой коалиции. Мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это,

– сказал он.

Он уточнил, что Польша пока не может предоставить Украине более современные истребители, поскольку их у нее недостаточно. Она может быть лишь частью значительно большей коалиции во главе с США и предоставить свои МиГи.

При этом Моравецкий процитировал слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время последнего ракетного удара Украине удалось сбить около 100% российских ракет. Он отметил, что это очень хороший результат, но это больше касается Киева и некоторых других частей Украины.

В свою очередь, мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны попытаться уравновесить преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе.

– подчеркнул он.

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