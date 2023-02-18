На Мюнхенской конференции безопасности 18 февраля Моравецкий назвал условия, на которых Польша готова предоставить Украине истребители МиГ-29, сообщает 24 Канал.
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Польша выступает за передачу истребителей
Моравецкий отметил, что эта тема "широко обсуждается, особенно в кулуарах". Страна также выступает за создание более широкой коалиции поставок истребителей Украине. По его словам, польская сторона обсуждает это с американскими союзниками.
На сегодняшний день Польша может говорить о передаче МиГов в составе более широкой коалиции. Мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это,
– сказал он.
Он уточнил, что Польша пока не может предоставить Украине более современные истребители, поскольку их у нее недостаточно. Она может быть лишь частью значительно большей коалиции во главе с США и предоставить свои МиГи.
При этом Моравецкий процитировал слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время последнего ракетного удара Украине удалось сбить около 100% российских ракет. Он отметил, что это очень хороший результат, но это больше касается Киева и некоторых других частей Украины.
В свою очередь, мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны попытаться уравновесить преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе.
– подчеркнул он.
Британия поддержала идею поставки самолетов Украине
- Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина может получить современные истребители Typhoon, однако только после окончания войны. Это вид долгосрочной поддержки, который усилит гарантии безопасности Украины после победы.
- Между тем министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение относительно срочной передачи самолетов Украине.