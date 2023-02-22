Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у них есть МиГ-29. Однако украинские лётчики, по словам Дуды, не готовы ими руководить сегодня.
Кстати говоря Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу
Политик отметил, что вопрос состоит в том, когда украинские пилоты будут готовы летать на современных самолетах стандартов НАТО, в частности, F-16 или Mirage, или на французских самолетах Eurofighter.
Дуда отметил, что подготовка пилота гораздо сложнее и длиннее, чем подготовка танкиста.
Танки – изготовка
Президент особо отметил, что польские танки Leopard "готовы к отправке". Украинские военные учатся руководить ими. Бойцы будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".
Дуда подытожил, что современное оружие является ключевым для защиты Украины от России.