Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що вони мають МіГ-29. Однак українські льотчики, за словами Дуди, не готові ними керувати сьогодні.

До речі Дуда запропонував Байдену перемістити частину озброєння США до Польщі

Політик зазначив, що питання полягає в тому, коли українські пілоти будуть готові літати на сучасних літаках стандартів НАТО, зокрема F-16 чи Mirage, або на французьких літаках Eurofighter.

Дуда зазначив, що підготовка пілота набагато складніша і довша, ніж підготовка танкіста.

Танки – напоготові

Президент окремо зазначив, що польські танки Leopard "готові до відправки". Українські військові наразі навчаються керувати ними. Бійці будуть готові "протягом місяця повернутися в Україну разом з танками".

Зверніть увагу! Польща обіцяє передати нам 14 німецьких танків Leopard. Крім того, ми маємо отримати ще 60 танків, зокрема PT-91. Проте він розповів, що Польща має "серйозні проблеми" з отриманням запчастин до танків із Німеччини. Такі труднощі є і в інших країнах, тому що у німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами.

Дуда підсумував, що сучасна зброя є ключовою для захисту України від Росії.