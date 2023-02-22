Дуда розповів, що його пропозицію сприйняли з великою увагою. Байден в особистій розмові запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.

До теми Підтримка України та зміцнення НАТО: про що говорили Байден і Дуда під час зустрічі

Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну,

– сказав президент Польщі.

За його словами, це зміцнить американський потенціал з погляду інфраструктури.

Переговори Байдена та Дуди

Байден 21 лютого прибув до Варшави, де зустрівся з Дудою.

У Білому домі повідомили, що президенти обговорювали спільні зусилля щодо підтримки України.

Також вони не оминули увагою тиск на Росію та зміцнення НАТО. Мовилось про підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Крім того, обговорювали відбудову України та участь Польщі в цьому.

Перед тим президент США приїжджав до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. До речі, Дуда зауважив, що візит Байдена до Києва 20 лютого – акт великої мужності, який став важливим знаком для багатьох. Зеленський також заявив, що візит Байдена до Києва – показник того, наскільки Україна – стійка та важлива для світу.