Також під час цієї зустрічі Анджей Дуда подякував Байдену за його візит до Києва, який охарактеризував як "надзвичайно ефектний стратегічний і політичний хід". Така подія була важливим сигналом передусім Україні, а також тим, хто її підтримує.

Варте уваги Поки Ван Ї у Москві: чому візит Байдена відбувся саме зараз і як це вплине на союзників

Сигнал для агресора

Як підкреслив Анджей Дуда, це було сигналом також й "для тих, хто порушує міжнародні правила та напав на суверенну незалежну державу".

Для нас це також надзвичайно важливий знак безпеки, сигнал відповідальності, яку Сполучені Штати беруть на себе за безпеку Європи та світу,

– підкреслив Анджей Дуда.

Такий візит вселяє віру, що "Америка здатна підтримувати світовий порядок, стежити і показувати всім нападникам, що немає згоди демократичної спільноти в особі США на такі дії".

Натомість, як повідомили у Білому домі, Президент США високо оцінив щедру підтримку народу Польщі. Адже вона після початку повномасштабного вторгнення прийняла у своїх громадах понад 1,5 мільйона українських біженців.

Про що говорили партнери України

У Білому домі повідомили, що під час зустрічі делегацій Польщі та США лідери держав обговорили не лише спільні зусилля щодо підтримки України. Також вони не оминули увагою тиск на Росію та зміцнення НАТО. Зокрема, йшлося про підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, де обговорять важливі питання безпеки східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Серед тем також були:

безпекова ситуація у Європі, особливо на східному фланзі НАТО в умовах російської агресії проти України,

відбудова України та участь Польщі в цьому у рамках нових міжнародних ініціатив,

зростаюче співробітництво держав в енергетичному секторі,

співробітництво США та Польщі в цивільній атомній енергетиці,

двосторонні оборонні відносини,

важливість демократичних цінностей, які лежать в основі трансатлантичного альянсу.

Як повідомляє польське ЗМІ, Байден наголосив, що гарантії, закріплені у Північноатлантичному договорі, є незаперечними, а США залишаються найважливішим гарантом безпеки на Старому континенті.