Также во время этой встречи Анджей Дуда поблагодарил Байдена за его визит в Киев, который охарактеризовал как "чрезвычайно эффектный стратегический и политический ход". Такое событие было важным сигналом, прежде всего Украине, а также тем, кто ее поддерживает.

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Сигнал для агрессора

Как подчеркнул Анджей Дуда, это было сигналом также и "для тех, кто нарушает международные правила и напал на суверенное независимое государство".

Для нас это также важнейший знак безопасности, сигнал ответственности, которую Соединенные Штаты берут на себя за безопасность Европы и мира,

– подчеркнул Анджей Дуда.

Такой визит внушает веру, что "Америка способна поддерживать мировой порядок, следить и показывать всем нападающим, что нет согласия демократического сообщества в лице США на такие действия".

Как сообщили в Белом доме, Президент США высоко оценил щедрую поддержку народа Польши. Ведь она после начала полномасштабного вторжения приняла в своих общинах более 1,5 миллионов украинских беженцев.

О чем говорили партнеры Украины

В Белом доме сообщили, что во время встречи делегаций Польши и США лидеры государств обсудили не только совместные усилия по поддержке Украины. Также они не обошли вниманием давление на Россию и укрепление НАТО. В частности, речь шла о подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, где обсудят важные вопросы безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.

Среди тем также были:

ситуация в Европе, особенно на восточном фланге НАТО в условиях российской агрессии против Украины,

восстановление Украины и участие Польши в этом в рамках новых международных инициатив,

растущее сотрудничество государств в энергетическом секторе,

сотрудничество США и Польши в гражданской атомной энергетике,

двусторонние оборонные отношения,

важность демократических ценностей, лежащих в основе трансатлантического альянса.

Как сообщает польское СМИ, Байден подчеркнул, что гарантии, закрепленные в Североатлантическом договоре, неоспоримы, а США остаются важнейшим гарантом безопасности на Старом континенте.