Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об этом во время своей поездки в Киев. Такую информацию СМИ рассказал анонимный источник.

Ранее Польские танки Leopard готовы к отправке в Украину: Дуда заявил, что у них еще есть МиГ-29

Отметим, что Моравецкий действительно 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, приехал в Украину.

Секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский сообщал, что польский премьер примет участие в заседании украинского парламента. Также говорили, что чиновник приехал с посланием поддержки и информацией после визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Танки уже готовы к отправке

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что танки уже готовы к отправке. Он рассказал, что украинские бойцы учатся управлять ими на территории Польши. Однако, по словам президента, в течение месяца они будут готовы "вернуться в Украину вместе с танками".