Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на брифінгу в президента.

До речі Польща сьогодні відправить Україні перші танки Leopard 2, – Bloomberg

В Україну прибули перші польські танки Leopard,

– сказав Блащак.

Президент Польщі Анджей Дуда додав, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сьогодні поїхав до Києва, аби "привезти Leopard".

Нагадаємо, Польща обіцяє передати нам 14 німецьких танків Leopard. Крім того, Варшава надасть ще 60 танків, зокрема PT-91. Поки невідомо, яка саме кількість танків вже прибула до України.

Що цьому передувало

Вранці 24 лютого Bloomberg написало, що перші польські танки відправлять в Україну же 24 лютого. Зазначали, що Моравецький має оголосити про це під час свого візиту.

Прем'єр Польщі прибув із візитом до Києва у роковини повномасштабного вторгнення Росії. Зазначали, що чиновник привіз "послання підтримки" та інформацію після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.

Напередодні Дуда заявив, що польські танки готові до відправлення. Однак зазначив, що українські військові ще проходять навчання. Президент назвав термін, коли всі танки можуть привезти до України, – місяць.

Польща готова надати Україні МіГ-29

Дуда натякнув, що Польща має винищувачі МіГ-29. Однак, за його словами, сьогодні українські льотчики не готові до них. Підготовка пілота складніша, ніж танкіста.

Польща справді виступає за передачу винищувачів Україні. Зокрема, прем'єр Моравецький зазначив, що ця тема "широко обговорюється, особливо в кулуарах". Країна також виступає за створення ширшої коаліції постачання винищувачів Україні. Польська сторона обговорює це з американськими союзниками. До слова, ймовірно, Дуда говорив про літаки з президентом США Джо Байденом під час його візиту.

Варшава наразі не може надати Україні більш сучасні винищувачі, оскільки мають їх недостатньо. Зазначимо, що ідею постачання Україні літаків підтримали і у Великій Британії.