Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. До речі, нещодавно Андрій Єрмак назвав першу країну, яка може розблокувати питання з винищувачами.

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За словами Воллеса, відправлення винищувачів в Україну в "короткостроковій перспективі" не планується.

Єдине, чого я навчився в цьому конфлікті, це те, що не можна нічого виключати,

– зазначив міністр.

Воллес наголосив, що Британія відправила Україні близько 200 танків і вертольотів, а для користування цією технікою спеціально навчали людей. У випадку з винищувачами це означатиме відправлення в Україну "сотні людей", однак Захід не планує вводити війська в Україну в таких масштабах.

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