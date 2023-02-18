Американські F-16 є одними з найдешевших літаків, вони довго експлуатуються та масово випускаються. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Скільки літаків потрібно Україні

Якщо F-16 є оптимальним варіантом, то другими у списку йдуть Eurofighter Typhoon. Їх виготовлена доволі значна кількість – близько 600 одиниць.

Загалом Україні для виконання бойових завдань необхідно близько 200 літаків. Кількість повітряних суден залежатиме від комплектації авіабригад. Оптимальний варіант – 5 бригад. У кожній бригаді – 3 ескадрильї по 12 літаків, а також ланка управління бригадою – 4 одиниці техніки. Тобто на одну бригаду необхідно 40 літаків.

40 літаків на 5 бригад – це 200 літаків. Пілотів у нас вистачає,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, наразі в штаті є 3 пілоти на 1 літак. Крім того, ще є багато пілотів, які можуть виконувати бойові завдання після відновлення із запасу, тому у льотному складі проблем не буде. Тут питання виключно у постачанні літаків нашими партнерами.

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Скільки часу треба на підготовку пілотів

Підготовки пілота для управління винищувачами "з нуля" займає близько 10 років. Однак перевчити вже готового пілота першого або другого класу, який літав, наприклад, на МіГ-39 або Су-27, на західні винищувачі займає менше часу.

Перевчити пілота першого або другого класу на будь-який літак світового рівня, неважливо, F-16 або Typhoon, можна за 3 – 6 місяців. Водночас льотчики-випробувачі – це професіонали високого рівня – можуть взагалі без перенавчання починати одразу керувати будь-яким типом літака,

– розповів полковник ЗСУ.

На його думку, швидкість перенавчання пілотів здебільшого залежатиме від кваліфікації офіцерів, яких оберуть для цього. Найімовірніше, це льотчики 1 та 2 класів. Відтак, їм необхідно буде від 3 до 6 місяців для опанування винищувачів. Що важливо, Україна має достатньо пілотів цих рівнів, щоб вони могли опановувати західні літаки.